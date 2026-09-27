AK Partili Dusak, Seydişehir'de muhtarlarla buluştu, Taşağıl'da doğal gazı görüştü - Son Dakika
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AK Partili Dusak, Seydişehir'de muhtarlarla buluştu, Taşağıl'da doğal gazı görüştü

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AK Partili Dusak, Seydişehir\'de muhtarlarla buluştu, Taşağıl\'da doğal gazı görüştü
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Seydişehir'i ziyaret ederek esnaf, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi. Dusak, Taşağıl Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarını görüştü, hizmetlerin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özpınar ile ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Dusak, talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra Seydişehir Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla buluşan Dusak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Dusak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızla Külliye'de birçok toplantı gerçekleştirdi. Çünkü muhtarlarımız, mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşması noktasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Bizler de her daim muhtarlarımızın emrindeyiz." diye konuştu.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Dusak, İlçe Başkanı Ramazan Arın ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Taşağıl Mahallesi'ni de ziyaret eden Dusak, mahalle sakinleriyle doğal gaz çalışmaları hakkında görüşerek, hizmetlerin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Ziyaretlere, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti Seydişehir Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın ve parti mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA
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