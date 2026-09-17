AK Partili Kırcalı Alaçam\'da festival, Kitap Kafe ve hastane inşaatını gezdi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Alaçam'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Kırcalı, bu yıl ikinci kez düzenlenen Alaçam Çeltik Hasat Festivali'ne katılarak çiftçilerle bir araya geldi.

Daha sonra hizmete açılan Kitap Kafe'yi ziyaret ederek bilgi alan Kırcalı, gençlerin ve vatandaşların kitapla buluşmasına katkı sağlayacak merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ardından Alaçam- Yakakent Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Kırcalı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kırcalı'ya ziyaretlerinde Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir de eşlik etti.