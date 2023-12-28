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Akademisyenler ve üniversite öğrencileri şehitler için toplandı, terörü lanetledi - Son Dakika
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Akademisyenler ve üniversite öğrencileri şehitler için toplandı, terörü lanetledi

Çankırı'da bir araya gelen akademisyenler ve yüzlerce öğrenci, Çankırı Karatekin Üniversitesinde şehitler için toplandı. 'Şehitlerimizi Anma ve Terörü Tel'in' programında dualar edildi ve terörü lanetlemek için sloganlar atıldı. Çankırı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, konuşmasında vatanın önemini vurgulayarak, şehitlerin ve ilim erbabının vatan için verdikleri mücadeleyi anlattı.

28.12.2023 - 14:56,
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Akademisyenler ve üniversite öğrencileri şehitler için toplandı, terörü lanetledi

ÇANKIRI - Çankırı'da bir araya gelen akademisyenler ve yüzlerce öğrenci, şehitler için toplandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenciler ve idari, akademik personeller, terörü lanetlemek için bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı 'Şehitlerimizi Anma ve Terörü Tel'in' programında şehitler için dualar edilip terörü lanetlemek için sloganlar atıldı.

Programda konuşan Çankırı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Kanları, canları ve ilimleriyle buraları bizlere vatan bırakanların yeri apayrı. Buranın vatan olması için şehit kanlarının dökülmesi ve ilim erbablarının mürekkeple yazılarını yazmaları, öğrencilerimizin çok yoğun bir şekilde çalışmaları ve vatanın idealini her yerde yaşatmalı. Dünyanın yükü çok ağır, bu yükün hafifletilmesi lazım. Bu dünyaya yük olanların bir şekilde bu coğrafyadan elini, eteğini çekmeleri lazım. Yaklaşık 100 yıllık bir süre zarfında, dünyaya yeni nizam vereceklerini iddia edenleri de gördük. 100 yıl boyunca sayıları milyonlara varan ölümler oldu. İnsanlar yurtlarından edindiler, hep doymak bilmeyen hırsları yüzünden. Eğer bugün vatanımızda güven içinde yaşıyorsak, bir başkasının ülkesinde sığınmacı veya vatansız değilsek mazlum milletlere umut, kimsesizlerin kimsesi bir Türkiye varsa, bu korkusuz kahramanlarımızın en zorlu şartlarda göğüs göğüse çarpışarak düşmana geçit vermemesi ve dökülen kanların sayesindedir" diye konuştu.

Akademisyenler ve üniversite öğrencileri şehitler için toplandı, terörü lanetledi
Kaynak: İHA
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