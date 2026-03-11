Akar'dan Hava Savunma Açıklamaları

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türk hava sahasında imha edilen füzelere ilişkin "Alınması gereken ne kadar tedbir varsa, Patriot dahil, bunların hepsi alındı, alınıyor. Hudutlarımızdan itibaren yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik, 7 gün 24 saat görevinin başında; milletinin emrinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Akar, S-400 savunma sistemiyle ilgili de "Üzerinde çalışılıyor, bakılıyor. İlgili makamlar ve ilgili kişiler de bunun peşinde" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i TBMM'de kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Arkadaşlar, bu konular enine boyuna dün Meclis'te, bildiğiniz gibi, değerlendirildi. Atılan füzelerin İran'dan atıldığı konusunda İranlı makamlar 'Hayır, biz atmadık' diyor. Türkiye olarak bizler de bunu ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte alınması gereken ne kadar tedbir varsa, Patriot dahil, bunların hepsi alındı, alınıyor. Hudutlarımızdan itibaren yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçik, 7 gün 24 saat görevinin başında; milletinin emrinde çalışmalarını sürdürüyor"

Akar, S-400 savunma sistemi ile ilgili soruya ise "S-400'ler de bu çerçevede değerlendiriliyor, üzerinde çalışılıyor, bakılıyor. İlgili makamlar ve ilgili kişiler de bunun peşinde" yanıtını verdi.