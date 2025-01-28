Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması Başladı

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Akbank Sanat ile Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğinde düzenlenen "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"nın 43. edisyonu için başvurular alınmaya başladı.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genç sanatçılarını desteklemeyi ve sanat dünyasına yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan yarışmanın bu yılki teması, "dünya yuvarlak değil, bir ağ" olarak belirlendi.

Yarışma ile bireyler, ekosistemler ve teknolojiler arasında kurulan bağların gücünün ve bu ilişkilerin sürdürülebilir geleceğe katkısının keşfedilmesi hedefleniyor.

Öğrencilerle genç sanatçıların katılımına açık yarışmanın başvuruları, 28 Mart'a kadar devam edecek.

Yarışmanın seçici kurulunda küratör Ceren Erdem, sanat tarihçi ve akademisyen Ayşe Erek, sanatçı Emre Hüner, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yardımcısı Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.

Yarışma ve sergiye ilişkin detaylı bilgiye Akbank Sanat'ın resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.