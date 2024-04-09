Akçaabat Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Akçaabat Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığındaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, kapalı oylamayla başkan vekilliklerine Uğur Cinemre ve Davut Gerigelmez, meclis asıl katip üyeliklerine Ayfer Başaran ve Hasan Yol, yedek katip üyeliklerine ise Salih Tarakçı ve Talat Çakmak seçildi.

Başkan Ekim, ilk toplantı ve bundan sonra yapılacak tüm toplantıların Akçaabat'a hayırlar getirmesini diledi.

Yeni meclis üyelerini tebrik eden Ekim, şunları kaydetti:

"Birlikte çok başarılı işlere imza atacağımız bir dönem geçirmeyi arzu ediyorum. Şehrimizin kalkınmasına ve hemşehrilerimizin refahına katkı sunacak işleri birlikte yapacağız. Her zamanki gibi durmadan ve yılmadan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. 2019-2024 yılları arasında Akçaabat'ımızda ulaşımdan altyapı hizmetlerine, turizmden istihdama, kültürden sanata ve spora kadar irili ufaklı çok sayıda iş hayata geçirdik. Ortak akılla hareket ederek şehrimize mega yatırımlar kazandırdık. Yeni dönemde de yeni meclis üyelerimizle şehrimize yatırımlar kazandırmaya ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. Öncelikle devam eden işlerimizi takip edip nihayetlendireceğiz. Ardından yeni projeler üretip Akçaabat'ımızı şahlandıracağız."