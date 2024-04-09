Akçaabat Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçaabat Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Akçaabat Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Akçaabat Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Osman Nuri Ekim başkanlığındaki toplantıda, başkan vekillikleri ve meclis üyelikleri seçildi. Başkan Ekim, yeni meclis üyeleriyle birlikte başarılı işlere imza atacaklarını ve şehre yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

09.04.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığındaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, kapalı oylamayla başkan vekilliklerine Uğur Cinemre ve Davut Gerigelmez, meclis asıl katip üyeliklerine Ayfer Başaran ve Hasan Yol, yedek katip üyeliklerine ise Salih Tarakçı ve Talat Çakmak seçildi.

Başkan Ekim, ilk toplantı ve bundan sonra yapılacak tüm toplantıların Akçaabat'a hayırlar getirmesini diledi.

Yeni meclis üyelerini tebrik eden Ekim, şunları kaydetti:

"Birlikte çok başarılı işlere imza atacağımız bir dönem geçirmeyi arzu ediyorum. Şehrimizin kalkınmasına ve hemşehrilerimizin refahına katkı sunacak işleri birlikte yapacağız. Her zamanki gibi durmadan ve yılmadan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. 2019-2024 yılları arasında Akçaabat'ımızda ulaşımdan altyapı hizmetlerine, turizmden istihdama, kültürden sanata ve spora kadar irili ufaklı çok sayıda iş hayata geçirdik. Ortak akılla hareket ederek şehrimize mega yatırımlar kazandırdık. Yeni dönemde de yeni meclis üyelerimizle şehrimize yatırımlar kazandırmaya ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. Öncelikle devam eden işlerimizi takip edip nihayetlendireceğiz. Ardından yeni projeler üretip Akçaabat'ımızı şahlandıracağız."

Kaynak: AA

Osman Nuri Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 13:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: Akçaabat Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement