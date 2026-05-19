Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Selahattin Bostan'ın (53) kullandığı 61 BS 963 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Helvacı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Akçaabat'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?