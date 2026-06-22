Akçaabat\'ta Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Spor Şenliği

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik spor şenliği gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçatepe Sivriburun mevkisindeki şenlikte öğrenciler, halat çekme, çuval yarışı, kuyu oyunu ve uçurtma uçurma etkinliklerine katıldı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer almalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Bu tarz programların önemine dikkati çeken Ekim, "Çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarını destekleyen, onların yüzlerini güldüren her çalışma bizim için büyük önem taşıyor. Akçaabat Belediyesi olarak engelleri sevgiyle, dayanışmayla birlikte aşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı şenlikte, çeşitli ikramlar yapıldı.