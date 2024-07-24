Akçakoca'da gün batımı görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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Akçakoca'da gün batımı görenleri hayran bırakıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, Karadeniz sahillerinde muhteşem bir manzara oluşturuyor. Güneşin batışıyla birlikte denize yansıyan gölge ve dalgaların eşliğindeki bu görüntüler, kartpostalları aratmıyor. Tatilcilerin deniz keyfiyle birlikte gün batımını izlemek için sahillere akın ettiği Akçakoca, balık tutanlar ve manzaranın tadını çıkaranlarla dolup taşıyor.

24.07.2024 00:38
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Akçakoca'da gün batımı görenleri hayran bırakıyor

DÜZCE - Anadolu'nun denize açılan kapısı Düzce'de Karadeniz sahillerinde gün batımı görenleri mest etti. Güneşin batışı denize yansırken dalgalar eşliğinde güneşin denize düşen gölgesi ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkarttı.

Anadolu'nun denize açılan kapısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı görenleri kendine hayran bırakıyor. Gün boyunca Karadeniz sahilleri denize girmek isteyen tatilcileri ile dolup taşıyor. Kum plajları ile tatilcilerin gönlünce eğlenmesine, deniz tutkunlarının denizde özlem gidermesine imkan sağlayan Akçakoca ilçesinde gün batımı da görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gün ortasında denize giren deniz sevdalıları, gün batımında da güneşin Karadeniz üzerine dalgalar eşliğinde düşüşünü izlemek ve günesin ufuktan ağır ağır batışını izlemek için plajları dolduruyor.

Gün batımını izlemek için sahillere vatandaşlar akın ederken bazi vatandaşlar ise ortalarıyla eşsiz manzara eşliğinde balıklarını tutuyor. Birçok vatandaş ise o eşsiz manzarayı izleyebilmek için sandalyelerin kaparak Akçakoca ilçesine akın ediyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da gün batımı görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

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