Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Akdeniz\'in batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

12.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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