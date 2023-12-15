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Akdeniz Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil edildi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil edildi

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na dahil edildi. Program kapsamında 6 üniversite arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi, araştırma kapasitesi ve kalitesi gibi performans göstergelerine göre değerlendirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı\'na dahil edildi
15.12.2023 - 15:19,
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Akdeniz Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na dahil edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Akdeniz Üniversitesi'nin de aralarında olduğu 6 üniversiteyi Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldıklarını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesinin yanında Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk üniversiteleri "Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na alındı. Araştırma üniversiteleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği konularında toplam 32 performans göstergesine göre değerlendiriliyor. Yükseköğretim Kurulunun 2021'te başlattığı "Araştırma Üniversiteleri" uygulaması kapsamında Türkiye'de toplam 23 Araştırma Üniversitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, YÖK tarafından programa alınmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu önemli başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, ayrıca bizlere kalite yolunda rehberlik eden bu süreç için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar hocamıza teşekkür ediyorum. Geldiğimiz nokta üniversitemizin bilimsel kapasitesini bir üst seviyeye taşımak adına attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Bu önemli adımın üniversitemizin akademik vizyonunu daha da güçlendireceğine ve hep birlikte, daha nice büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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