Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların eylül ayı itibarıyla başlamasının planlandığını açıkladı.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akhisar için önemli bir projede ciddi mesafe kat edildiğini belirtti. Yenişehirlioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akhisar'ımız için son derece önemli ve değerli bir projede ciddi mesafe katetmiş durumdayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların Eylül ayı itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Konuya ilişkin planlama çalışmaları ve ek geliştirme süreçleri süratle devam etmektedir. Bu önemli yatırım, savunma altyapımızın güçlenmesinin yanı sıra Akhisar'ın ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır."

Eğitimden istihdama, ticaretten şehir ekonomisine kadar birçok alanda ilçemize yeni fırsatlar kazandıracak bu adımın, ilçemizin geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum. Akhisar'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; sürecin ilçemiz, Manisa'mız ve ülkemiz adına güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Süreci birlikte yakından takip ettiğimiz Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e hassaten teşekkür ediyorum."