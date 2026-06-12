Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi - Son Dakika
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Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi

12.06.2026 01:05
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Yeni uçuş okulunun Akhisar'da kurulmasına yönelik çalışmalar Eylül'de başlayacak.

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların eylül ayı itibarıyla başlamasının planlandığını açıkladı.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akhisar için önemli bir projede ciddi mesafe kat edildiğini belirtti. Yenişehirlioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akhisar'ımız için son derece önemli ve değerli bir projede ciddi mesafe katetmiş durumdayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların Eylül ayı itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Konuya ilişkin planlama çalışmaları ve ek geliştirme süreçleri süratle devam etmektedir. Bu önemli yatırım, savunma altyapımızın güçlenmesinin yanı sıra Akhisar'ın ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır."

Eğitimden istihdama, ticaretten şehir ekonomisine kadar birçok alanda ilçemize yeni fırsatlar kazandıracak bu adımın, ilçemizin geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum. Akhisar'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; sürecin ilçemiz, Manisa'mız ve ülkemiz adına güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Süreci birlikte yakından takip ettiğimiz Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e hassaten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Kamis Mahmut Kamis:
    akhisara uçuş okulu geliyomuş demek yani başlık baya güzel ama biraz beklemiş gibiyiz yine 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Öztürk Ayşegül Öztürk:
    güzel haber tabi ama avrupada böyle bir okulun kurulması aylar değil haftalar içinde tamamlanıyor şu tempoyla gidelim biraz daha hızlı olmalıyız 0 0 Yanıtla
  • Aylia Yasar Aylia Yasar:
    ya bu çok iyi haber da uçaklar kuşları rahatsız etmez mi ya baya kaygılı oldum şimdi kuşlar ne olcak bunların eğitim uçuşları sırasında çevreye zarar veriyomu bilen var mı bunu çok merak ettim cidden 0 0 Yanıtla
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