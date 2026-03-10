Akhisar Belediyesi'nin Buğday Arazilerinde İlaçlama Çalışmaları Başladı

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında toplam 125 dönümlük arazisine ektiği buğday ve arpa tarlalarında sıvı gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Belediyemize ait tarım arazilerinin bir metrekaresinin dahi boş kalmaması için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti belediyeye ait arazilerde tarımsal üretimi sürdürüyor. Geçen dönem yapılan ekimlerin ardından bitki gelişimini desteklemek amacıyla Doğuca Mahallesi'ndeki arazilerde ikinci aşama olan sıvı gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına geçildi.

Kayserili, ilaçlama çalışmalarına bizzat katıldı

Çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Kayserili'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Umutlu eşlik etti. Yetkililerden teknik bilgi alan Kayserili, traktör kullanarak ilaçlama çalışmalarına bizzat katıldı.

"Hasat ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak"

Tarımsal üretimin sosyal belediyecilikle birleştiğini vurgulayan Kayserili, üretim sürecine ilişkin, "Doğuca Mahallemizde bulunan arazimizde sıvı gübreleme ve ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Temel hedefimiz, belediyemize ait hiçbir tarım arazisinin boş kalmamasıdır. Hasat dönemi geldiğinde, yetiştirdiğimiz buğdayların bir kısmını satışa sunarak üretim maliyetlerimizi karşılayacağız. Ürünlerimizin büyük bir bölümünü ise un haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Hem üretiyor hem de paylaşıyoruz" dedi.