Akhisar Belediyesi, Gençlik Kütüphanesi İçin Çalışmalara Başladı

11.03.2026 16:58  Güncelleme: 18:23
Akhisar Belediyesi, Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanında Hasan ve Sevim Şahin Gençlik Kütüphanesi için temel atma, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Proje, gençlerin eğitimine ve sosyal hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi, Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanında yapılacak Hasan ve Sevim Şahin Gençlik Kütüphanesi için çalışmalara başladı. Proje kapsamında temel atma hazırlıkları, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Akhisar Belediyesi tarafından eğitime katkı sağlamak amacıyla planlanan Gençlik Kütüphanesi projesinin yapım çalışmaları başladı. Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanında yapılacak Hasan ve Sevim Şahin Gençlik Kütüphanesi, 267 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sahada temel atma hazırlıkları, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ekrem Kayserili; kütüphanenin gençlerin eğitimine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak önemli bir yatırım olacağını söyledi.

Projede çocuk kütüphanesi, etüt alanları ve çeşitli sosyal kullanım alanlarının yer alacağını belirten Kayserili, projenin gençlerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve sosyalleşerek zaman geçirebileceği bir ortam sunacağını belirterek, yatırımın Akhisar'a hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Sevim Şahin, Belediye, Gençlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

