Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Akhisar\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
26.07.2025 12:00
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Akhisar'da çıkan orman yangını, 18 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. 40 kişi tahliye edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 18 saatte kontrol altına alındı.

Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 19 hava aracı, 123 söndürme aracı, 21 iş makinesi, 346 personel sevk edildi. Ayrıca Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amacıyla kapatıldı.

40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 20 bağ evi ile 10 hanede yaşayan toplam 40 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Yangına müdahale gece boyunca kara araçları ve personelle sürdü.

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahaleye başlandı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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