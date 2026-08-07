Akıncılar'da 'Süper Köylü' Filmi Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Akıncılar'da 'Süper Köylü' Filmi Çekimleri Devam Ediyor

Akıncılar\'da \'Süper Köylü\' Filmi Çekimleri Devam Ediyor
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Kaymakam Karababa ve Başkan Sevinç, Süper Köylü film setini ziyaret etti; oyuncular memnun.

Sivas'ın Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa ile Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede çekimleri devam eden "Süper Köylü" filminin setini ziyaret etti.

İlçede gerçekleştirilen film çekimlerini yerinde inceleyen Karababa ve Sevinç, yapım ekibi, yönetmen, oyuncular ve set çalışanlarıyla bir araya geldi.

Karababa ve Sevinç, oyuncularla bir süre sohbet ederek çekim süreci hakkında bilgi aldı.

Karababa, sinema sektörünün Anadolu'nun doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Oyuncular da Akıncılar'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçe halkının misafirperverliğinin çekimlere olumlu yansıdığını söyledi.

Film ekibi ise çekimler boyunca kendilerine gösterilen ilgi ve destekten dolayı Akıncılar Kaymakamlığı ile Akıncılar Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akıncılar'da 'Süper Köylü' Filmi Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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