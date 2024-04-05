Akıncılar Kaymakamı, Belediye Başkanı Sevinç'i Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Murat Sevinç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Açıkbaş, hediye takdim ettiği Sevinç'e görevinin hayırlı olmasını diledi.
Sevinç ise ziyaretinden dolayı Açıkbaş'a teşekkür etti.
İlçede huzur ve güven ortamında bir seçim gerçekleştirildiğini belirten Sevinç, "Bu güven ortamının sağlanmasında katkısı olan başta Kaymakamımız olmak üzere güvenlik güçlerimize ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Sevinç, ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak Akıncılar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istediklerini ifade etti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
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