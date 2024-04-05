Akıncılar Kaymakamı, Belediye Başkanı Sevinç'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Akıncılar Kaymakamı, Belediye Başkanı Sevinç'i Ziyaret Etti

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Murat Sevinç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Açıkbaş, hediye takdim ettiği Sevinç'e görevinin hayırlı olmasını diledi. Sevinç ise ziyaretinden dolayı Açıkbaş'a teşekkür etti. İlçede huzur ve güven ortamında bir seçim gerçekleştirildiğini belirten Sevinç, tüm katkıda bulunanlara teşekkür etti ve ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak Akıncılar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istediklerini ifade etti.

05.04.2024 18:35  Güncelleme: 18:38
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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Murat Sevinç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Açıkbaş, hediye takdim ettiği Sevinç'e görevinin hayırlı olmasını diledi.

Sevinç ise ziyaretinden dolayı Açıkbaş'a teşekkür etti.

İlçede huzur ve güven ortamında bir seçim gerçekleştirildiğini belirten Sevinç, "Bu güven ortamının sağlanmasında katkısı olan başta Kaymakamımız olmak üzere güvenlik güçlerimize ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sevinç, ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak Akıncılar'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Saltuk Buğrahan, Murat Sevinç, Akıncılar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıncılar Kaymakamı, Belediye Başkanı Sevinç'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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