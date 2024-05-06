Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş İlçedeki Kurumlara Veda Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş İlçedeki Kurumlara Veda Ziyaretinde Bulundu

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş İlçedeki Kurumlara Veda Ziyaretinde Bulundu

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, 8 aydır görev yaptığı Akıncılar ilçesindeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu. Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Devlet Hastanesini ziyaret eden Açıkbaş, görevli personellerle vedalaştı. Daha sonra esnaflara ve şehit ailelerine veda ziyareti gerçekleştiren Açıkbaş, Öğretmenevi'nde düzenlenen veda yemeğine katıldı. Programda Açıkbaş'a ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

06.05.2024 12:32
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Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

Isparta'nın Aksu ilçesine atanan Açıkbaş, 8 aydır görev yaptığı Akıncılar ilçesinde Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Görevli personellerle vedalaşan Açıkbaş, daha sonra esnaflara ve şehit ailelerine veda ziyareti gerçekleştirdi.

Açıkbaş, Öğretmenevi'nde onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

İlklerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Açıkbaş, "İlk görev yerim olan Akıncılar ilçesi ve insanlarını hiçbir zaman unutmayacağım. İlçe halkıyla olan bağım hayatım boyunca sürecek." dedi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum amirleri, personelleri, muhtarlar ve vatandaşların katılım sağladığı programda Açıkbaş'a ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş İlçedeki Kurumlara Veda Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş İlçedeki Kurumlara Veda Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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