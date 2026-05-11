Akk Başkanı Yılmaz'dan, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'a Ziyaret

(ANKARA) - AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın misafiri oldu. Ziyarette, Ankara'nın sosyal, kültürel ve kentsel gelişimine katkı sunan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kent konseylerinin demokratik katılım süreçlerindeki rolü, siyaset üstü bir yaklaşımla kentteki tüm paydaşları bir arada buluşturması, yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki iş birliği alanlarının güçlendirilmesi gibi birçok önemli konu da masaya yatırıldı.

ANKARAYI ANLATAN KİTAPLAR UYSAL'A HEDİYE EDİLDİ

Toplantıya, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın yanı sıra, AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Feramuz Üstün, AKK Genel Sekreter Yardımcısı Daver Baytaz, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Arzu Balkan, Edibe Sinem Ersoy, Pınar Öztürk, Anıl Serin, Naz Öztürk, Abdullah Çavuş, Alper Kaya, Züleyha Özcan, Sinan Adıyaman ve Prof. Dr. Deniz Demiryürek, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayın Koordinatörü Fatih Tekeci, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik ve Başkan Yardımcıları Tarık Önol ve Sevgi Nur Gökten de katıldı.

Ziyaretin sonunda, Ankara Kent Konseyi'nin 6 yıllık çalışmalarının yer aldığı "Seyir Defteri", kültür-sanat yaşamına ilişkin öneri ve çözüm odaklı paylaşımları içerisinde barındıran "AKS 101" ve Ankara'nın köklü tarihini içeren "Bir Zamanlar Ankara" kitabı Genel Başkan Gültekin Uysal'a takdim edildi.