Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dış koruma kabuğunun montajı tamamlandı - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dış koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nde dış koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 1'inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun alt kubbe kısmı başarılı bir şekilde monte edildi. Kabuğun tamamının monte edilmesiyle nükleer santralde maksimum düzeyde güvenlik sağlanacak.

22.08.2024 11:00
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Rus ve Türk uzmanlar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 1'inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun alt kubbe kısmını monte etti. Kabuğun tamamının monte edilmesinden sonra nükleer santralde maksimum düzeyde güvenlik sağlanacağı bildirildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 1'inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun alt kubbe kısmı monte edildi. Büyük boyutlu metal yapının 63 metre yüksekliğe montajı 10 saat sürdü. Birleştirilmiş parçanın ağırlığı 340 ton ve çapı 50,8 metreydi.

'NÜKLEER SANTRALİN HİZMET ÖMRÜ BOYUNCA REAKTÖR TESİSİNİ DIŞ ETKİLERDEN KORUYACAKTIR'

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "3+ Nesil nükleer güç üniteleri, özellikle 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar, tsunamiler ve 10 metre yüksekliğe kadar şok dalgaları gibi aşırı yükler ve bunların kombinasyonları için tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı bir şekilde monte edilmesinin ardından, bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacaktır. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dış koruma kabuğunun montajı tamamlandı - Son Dakika

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