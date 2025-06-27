AKPM'den İsrail'e Silah Gönderen Ülkelere Kınama Önergesi

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine (AKPM), İsrail ordusuna silah gönderen Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri kınayan önergenin sunulduğu belirtildi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala, AKPM'ye sunulan önergeye ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, bu önergeyi Birleşik Avrupa Sol Grubu ile sunduklarını ifade etti.

Cathala, önergenin, Fransa, Almanya ve İngiltere'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "soykırımcı ordusuna" silah gönderilmesini kınamayı amaçladığını belirterek, " Gazze'de aralıksız süren bombardımanlar, bir soykırıma ve hayati altyapıların yıkımına neden olmuşken, İsrail'e silah tedarik etmeye devam eden Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu silah sevkiyatlarının, Avrupa Konseyinin ilkeleri ve insan hakları alanındaki taahhütlerinin yanı sıra barış ve uluslararası insancıl hukuk prensipleriyle açıkça çeliştiğini vurgulayan Cathala, bu bağlamda İsrail'e silah sevkiyatı yapmanın "suç ortaklığı" sayıldığı değerlendirmesini yaptı.

Cathala, "Fransa, Almanya ve İngiltere, Gazze'deki vahşeti besliyor. F-35'lere ait parçalar Paris'ten geçiyor, Alman silah sevkiyatlarında ciddi artış yaşandı." diyerek, İngiltere'de ise silah ihracatı için gerekli lisansların artmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu 3 ülkenin 2023'ten bu yana İsrail'e, aralarında bomba ve savaş uçağı parçalarının da yer aldığı toplam 546 milyon avroluk silah sevkiyatına onay verdiğini kaydeden Cathala, Avrupa Konseyine üye ülkelere, İsrail'e silah sevkiyatlarını derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

Cathala, bu sevkiyatların devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun altını çizdi.

Söz konusu önergeyle İsrail ordusuna silah gönderen Konseye üye ülkelerin kınanması hedefleniyor.