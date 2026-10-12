AKPM TBMM\'de partilerle görüştü, Güler AİHM ve Kavala sorusuna \'Hepsi konuşuldu\' dedi

(TBMM) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyet, TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AİHM kararları ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, "Hepsi konuşuldu" dedi.

AKPM Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye resmi ziyaretleri kapsamında TBMM'de temaslarda bulundu. Sırasıyla AK Parti, YENİ Parti, DEM, MHP, CHP ve İYİ Parti ile görüşme programı bulunan heyeti, AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler ile AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş ağırladı.

AK Parti Grup Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki görüşmenin ardından heyet ayrılırken, ANKA Haber Ajansı'nın AİHM kararları ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Güler "Hepsi konuşuldu. Karşılıklı her şey konuşuldu" yanıtını verdi. Türkeş de "Hepsi konuşuldu" dedi.

Heyet, AK Parti'den sonra YENİ Parti grubuna geçti. Heyet, YENİ Parti Genel Sekreteri Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile görüştü.

AKPM heyeti ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ile görüştü. Görüntü alınmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

AKPM heyei daha sonra diğer partilere ziyaretlerini sürdürdü.