Aksakal'dan Bahçeli'ye İmralı Tepkisi

26.02.2026 19:36
Önder Aksakal, Bahçeli'nin İmralı statüsü açıklamalarına yanıt vererek, mevcut statünün değişmeyeceğini belirtti.

(TBMM) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı statüsü" sözlerine yönelik, "Bölücü başının mevcut statüsü, mevcut mevzuatımıza göre bağımsız Türk yargısı tarafından verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hüküm giymiş mahkumdur ve bu statü de değişmeyecektir" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda Bahçeli'nin bu haftaki TBMM MHP Grup Toplantısında söylediği, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sözlerine tepki gösterdi. Aksakal, "Herkes İmralı'nın statüsüne dair yorum yapıyor oysa Sayın Bahçeli'nin gündeme getirdiği İmralı tanımı bize göre doğrudan doğruya bölücübaşının ta kendisi ve işaret ettiği de onun şu anki bireysel statüsüdür" dedi.

Hiç kimsenin lafı dolandırmaya, gizemli anlamlar yüklemeye, milletin aklıyla da dalga geçmeye yeltenmemesi gerektiğini söyleyen Aksakal, şu ifadelere yer verdi:

"Bölücübaşının mevcut statüsü, meri mevzuatımıza göre bağımsız Türk yargısı tarafından verilmiş olan ağırlaştırılmış ömür boyu ağır hapis cezasına hüküm giymiş mahkümdur ve bu statü de değişmeyecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihai raporunu yazmış ve konu kapanmıştır. Kendilerinin kaderine dair kararı terör örgütü PKK ve şemsiyesi olan KCK'nın Kandil'deki ve Avrupa'daki militanları verecektir. Asil Türk milletinin sabır sınırlarını test etmeye kalkışmanın ülkeye de millete de kimseye de bir yararı yoktur."

Kaynak: ANKA

