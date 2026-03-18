Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksakal'dan Ramazan Bayramı Mesajı

18.03.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Genel Başkanı Aksakal, bayram mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında, milletçe maneviyatın derinden yaşandığı ramazanı geride bırakırken birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyanın farklı noktalarında ve özellikle İslam coğrafyalarında yaşanan acıların, vicdan sahibi herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dayanışma ve yardımlaşma ruhunu hayatımızın her alanında yaşatmak, toplumların huzur ve refahına katkıda bulunmak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı günlerin ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini dilerim. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:25:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.