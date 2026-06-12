Aksaray'da 690 Bin Çilek Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
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Aksaray'da 690 Bin Çilek Fidesi Dağıtımı

Aksaray\'da 690 Bin Çilek Fidesi Dağıtımı
12.06.2026 13:00
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Aksaray Valisi Duru, 43 üreticiye 690 bin 300 çilek fidesi dağıtarak tarımda dayanışmanın önemini vurguladı.

Aksaray Vasili Murat Duru, üreticilere 690 bin 300 çilek fidesi dağıttı.

Vali Duru, Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım töreninde tarımda el birliği ile hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan ödenekle 18 çiftçiye organik çilek fidesi dağıtıldığını dile getiren Duru, "Toplamda 43 üreticimiz bu destekten yararlanacak. Fidelerin bir kısmı hava şartlarına uygun şekilde daha önce kademeli olarak dağıtılmıştı, bugün de kalan 18 çiftçimizi organik çilek fideleriyle buluşturuyoruz." dedi.

Programa, Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Nejdet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker, il protokolü, kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da 690 Bin Çilek Fidesi Dağıtımı - Son Dakika

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