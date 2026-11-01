Aksaray\'da Akin köyü yolunda devrilen otomobilde 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Aksaray'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan sürücü de ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.