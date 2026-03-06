Aksaray'da apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle binayı sardı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Apartman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?