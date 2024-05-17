Aksaray'da Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

Aksaray'da engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti. İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 45 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yemin töreninin ardından gençlere terhis belgesi verildi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, herkesin hayatının askerden önce ve askerden sonra olarak ikiye ayrıldığını belirtti. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ise engelli gençlerin gösterdiği azim ve özverinin herkese örnek teşkil ettiğini ifade etti.

17.05.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 45 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, yemin törenin yapılmasının ardından gençlere terhis belgesinin verilmesiyle sona erdi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, herkesin hayatının askerden önce ve askerden sonra olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Her delikanlının bu şerefli üniformayı giymeye can atacağını belirten Kumbuzoğlu, "Her milletin bir özelliği var. Türk Milleti olarak bizler asker olarak doğuyor, asker olarak yetişiyoruz ve asker olarak ölüyoruz. Askerlik peygamber ocağı, her askerimiz birer Mehmetçik. Özel kardeşlerimiz de vatani görevlerini yapacaklar. Maşallah, bu üniforma sizlere çok yakıştı, hepsi çakı gibi asker oldu." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ise engelli gençlerin gösterdiği azim ve özverinin herkese örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Jandarma, Aksaray, Bayer, Albay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:30:26. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement