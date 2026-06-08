Aksaray'da Genç Kavgası: Biber Gazı ve Bıçak Kullanıldı - Son Dakika
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Aksaray'da Genç Kavgası: Biber Gazı ve Bıçak Kullanıldı

Aksaray\'da Genç Kavgası: Biber Gazı ve Bıçak Kullanıldı
08.06.2026 11:06
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Arkadaşlarıyla parkta oturan T.K., biber gazı ve bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da arkadaşlarıyla parkta oturan T.K.'yi (17) biber gazı sıkıp ardından bıçakla yaralayanların karşı gruptaki akranları E.K. (17) ile F.Ç. (17) olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayın kız meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2439 Sokak'taki bir parkta meydana geldi. T.K., parkta arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yanlarına bir grup geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, önce biber gazıyla, sonra da bıçakla saldırıp T.K.'yi sırt ve bacağından yaraladı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan T.K., ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

AKRANLARI BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırıyı karşı gruptaki akranları E.K. ve F.Ç.'nin yaptığını belirledi. Kaçan 2 şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı. E.K. ve F.Ç.'nin ilk ifadesinde kavganın kız meselesi nedeniyle çıktığını söylediği bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Genç Kavgası: Biber Gazı ve Bıçak Kullanıldı - Son Dakika

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