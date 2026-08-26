Aksaray'da Kavgada Bıçaklama - Son Dakika
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Aksaray'da Kavgada Bıçaklama

Aksaray\'da Kavgada Bıçaklama
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Kaldırımda yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada Ali Çağlayan bıçaklanarak yaralandı.

AKSARAY'da, kaldırımda yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi tarafından bıçaklanan Ali Çağlayan (45) yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Çağlayan, Afganistan uyruklu 2 kişi arasında iddiaya göre kaldırımda yürürken yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Çağlayan, bıçakla karnından yaralandı. Çağlayan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çağlayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Kavgada Bıçaklama - Son Dakika

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