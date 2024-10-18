Aksaray\'da Kaza: 6 Ölü, 34 Yaralı

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1 HASTAMIZ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada 1 yaralının doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü, ölü sayısının 6 olduğunu, 34 kişinin yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 'ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

ANKARA,