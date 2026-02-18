Aksaray'da Korkunç Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Aksaray'da Korkunç Cinayet ve İntihar

Aksaray\'da Korkunç Cinayet ve İntihar
18.02.2026 22:55
Eski koca, eski eşini ve kuzenini öldürdükten sonra intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. (31) ile eski eşi Kübra K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya (30) ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga K. ile Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Zeynep A. ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da Korkunç Cinayet ve İntihar - Son Dakika

SON DAKİKA: Aksaray'da Korkunç Cinayet ve İntihar
