Aksaray'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
Aksaray'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı

20.03.2026 21:19
Gamze Yıldırım, annesinin mezarında dua ederken boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu.

AKSARAY'da Gamze Yıldırım (35), kız kardeşi Beyaz Çakmak (48) ile birlikte gittiği annelerinin mezarında dua okurken, boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım'ın (38), silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğiyle vurulan Yıldırım hayatını kaybederken yaralanan ablası Çakmak ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Saat 13.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak vefat eden anneleri Elif ile Bünyamin'in mezarını ziyaret edip dua okuduğu esnada Gamze Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım, geldi. Elinde av tüfeği bulunan Habip Emre Yıldırım, mezar ziyareti yapan eşi ve baldızına ateş açıp kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ile karnından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Gamze Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Yıldırım'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Gamze Yıldırım'ın eniştesi Fatih Demir, "Gamze Yıldırım baldızım olurdu. 6-7 aydır bir boşanma süreçleri vardı. Davalık ve mahkemeliklerdi. Bizde olayı takip ediyorduk. Kendisi de bizimle Kırşehir'de kalıyordu. Bizde elimizden gelen tüm tedbirleri yapıyorduk. Durumu defalarca savcılığa bildirdik, ölüm tehdidi var dedik. Gamze sabah saat 11.00'de Aksaray'da büyük baldızım Beyaz Çakmak'ın yanındaydı. Bizde ziyaret sonrası tekrar Kırşehir'e götürecektik. Biz yolda iken mezarlığa gidiyorlar. Takip etmiş ve orada infaz etmiş. Biz en ağır ceza alması istiyoruz. Müebbet hapis cezası alıp gün yüzü görmemesini istiyoruz. Biz devletimizden bunu istiyoruz." dedi.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

Kaynak: DHA

Gamze Yıldırım, Aksaray, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
