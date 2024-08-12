Aksaray\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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AKSARAY'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Necati Sarıkaya (50), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Y.Y. (26) yönetimindeki 68 AAS 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Sarıkaya'nın kullandığı 68 AAY 766 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sarıkaya, yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 çocuk babası Necati Sarıkaya, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Y.Y. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.