Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.