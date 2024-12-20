Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ethem Güneş idaresindeki 68 KY 132 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 7. kilometresinde, Ali Sarıkaya'nın kullandığı 68 FR 168 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Mansure ile Manşure Güneş yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Otomobil-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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