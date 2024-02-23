Aksaray'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Aksaray\'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Bahçesaray Mahallesi'nde bir otomobilden teyp ve ses sistemi çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, N.Y. ve F.A. isimli 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

23.02.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Aksaray'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'nde bir otomobilden teyp ve ses sistemi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda, N.Y. (31) ve F.A. (27) gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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