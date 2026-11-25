AKSARAY'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Osman Kalkan (30), ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Osmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kalkan'ın kontrolünü kaybettiği 44 DT 599 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki 06 FSL 280 TIR'a arkadan çarptı. Dorsenin altına giren otomobil, hurda yığınına döndü. Ağır yaralanan Kalkan araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Kalkan, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman Kalkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.