Aksaray'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da geçen hafta iş yeri önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, eski kız arkadaşının çalıştığı iş yerinin önüne gelen C.K'nin, pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan bayan kuaförü Talip Sürücü hayatını kaybederken, diğer yaralı Efe K. taburcu edildi. Zanlı C.K ise tutuklandı. Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet Doğan, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti ve olayın kuaför arkadaşlarıyla ilgisi olmadığını vurguladı.

27.05.2024 15:43
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Aksaray'da geçen hafta iş yeri önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, 23 Mayıs Perşembe günü eski kız arkadaşının çalıştığı Coğlaki Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne gelen C.K'nin, pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan bayan kuaförü Talip Sürücü, bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralı Efe K'nin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet Doğan, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Doğan, kuaför arkadaşları Sürücü'nün yaşanan olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, cinnet halindeki bir kişinin açtığı ateş ile yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Yaralanan Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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