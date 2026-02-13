Aksaray'da Sevgililer Günü Çiçek Hareketliliği

AKSARAY'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Yaklaşık 45 şehre toptan çiçek satan İsmail Baltacı, " Hollanda'dan 2 TIR ithal ettiğimiz çiçeklerimizin yüzde 80'i geldi. Hemen dağıtıma da başladık. Hollanda'dan gelen çiçekler iç piyasaya göre daha uygun" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik başladı. Aksaray'da da Mersin ile Hollanda'ndan gelen çiçekler, toptan diğer kentlere dağıtılıyor. Yaklaşık 45 şehre toptan çiçek satan İsmail Baltacı, "Hollanda'dan 2 TIR ithal ettiğimiz çiçeklerimizin yüzde 80'i geldi. Hemen dağıtıma da başladık. Bu yıl perakende kırmızı gül, 100 ila 120 lira arasında olur. Bizde toptan kırmızı gülün adedini 55 ila 60 liraya veriyoruz. Yurt içinden ciddi talep var. Hatta Hollanda'dan gelen çiçekler iç piyasaya göre daha uygun" dedi.

'YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'

Baltacı, "İthal gülü ortalama 45 ila 50 liraya verdik. Onların perakende fiyatı da 90 ila 100 lira olur. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinden yoğun talep var. Bunun yanında İç Anadolu'da da talep var. 14 Şubat öncesi yüzümüz güldü. Kırmız gül ve papatya daha çok tercih ediliyor. Bunun yanında orkide, kesme ve saksı çiçekleri de 14 Şubat'ta satılıyor. Çiçeğin ömrü ise 1 hafta veya 10 gündür" diye konuştu.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA