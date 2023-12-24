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Aksaray'da sobadan çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da sobadan çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir evde çıkan yangında sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kayınvalide hayatını kaybetti, gelin ise hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda ev tamamen yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da sobadan çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
24.12.2023 - 11:56,
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AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde sobadan sıçrayan  kıvılcımların neden olduğu yangında kayınvalide Meryem Şahin (85) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen gelini Sevgi Şahin (64) hastanede tedaviye alındı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Osmanlı köyündeki müstakil evde meydana geldi. Sevgi Şahin'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımları yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Sevgi Şahin, kayınvalidesi Meryem Şahin'i dışarı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Şahin, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Dumandan etkilenen Sevgi Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri söndüren itfaiye ekipleri, içeri girdiklerinde Meryem Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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