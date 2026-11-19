Aksaray'da " Somuncu Baba'nın 614. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" resmi açılış programı gerçekleştirildi.

Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Murat Duru, programda yaptığı konuşmada, Somuncu Baba'nın Anadolu'nun manevi haritasına yön veren büyük bir mürşit olduğunu söyledi.

Bu toprakların sıradan bir coğrafya parçası olmadığını belirten Duru, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın kanıyla sulanan, erenlerin nefsiyle şereflenen bu diyar, altı dolu, üstü dolu cennet Anadolu hakikatının bizzat ta kendisidir. Toprağının altı, mazisi derin şehitlerimizle, ulu çınarlarımızla, evliyalarımızla, medeniyet köklerimizle dolu. Üstü ise bu mirası onurla taşıyan aziz milletimiz ve kadim değerlerimizle bezelidir. Aksaray'ımız da bu kutlu coğrafyanın kalbinde tarihin ve irfanın buluşma noktası olarak müstesna bir konuma sahiptir. Bu topraklara mühür vuran en büyük manevi önderlerden biri hocaların hocası Somuncu Baba'dır. O sadece ekmek pişiren bir esnaf değil, nefsini terbiye etmiş, halkın içinde hak ile beraber olan ilmiyle bir irfan ordusudur. Somuncu Baba'nın yaktığı bu nur çırası nesilden nesile aktarılan mukaddes bir eğitim ve irfan silsilesinin başlangıcı olmuştur. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Ruz-i Vuslat' programı, Somuncu Baba Hazretleri'nin mirasını sadece anmakla yetinmeyen, onu anlamayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere taşımayı kendine vazife eden çok kıymetli bir gönül hareketidir."

Açılış konuşmalarının ardından Somuncu Baba kısa filminin gösterimiyle devam eden programda, İl Müftülüğü ilahi topluluğu tasavvuf müziği konseri verdi.