Aksaray\'da TIR\'dan 30 çuval şeker çalan 2 kişi güvenlik kamerasında görüntülendi

Aksaray'da TIR'dan 30 çuval şeker çalan 2 kişi güvenlik kamerasında görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da 18 Ekim saat 04.00'te park halindeki TIR'ın brandasını kaldıran 2 kişi, 50'şer kiloluk 30 çuval şekeri motosikletlere yükleyip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibinin başvurusu üzerine polis şüphelilerin kimliği için çalışma başlattı.
AKSARAY'da 2 kişi park halindeki TIR'ın doresinden 30 çuval şekeri motosikletlere yükleyip çaldı. O anlara güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay,18 Ekim günü saat 04.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'ın yanına gelen 2 kişi, dorsenin brandasını kaldırıp, 50'şer kiloluk 30 şeker çuvalını çalıp, motosikletlere yükleyerek kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi, sabah çuvalların eksik olduğunu fark edince polise başvurdu.
Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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