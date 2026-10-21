Aksaray'da TIR'dan 30 çuval şeker çalan 2 kişi güvenlik kamerasında görüntülendi - Son Dakika
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Aksaray'da TIR'dan 30 çuval şeker çalan 2 kişi güvenlik kamerasında görüntülendi

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Aksaray\'da TIR\'dan 30 çuval şeker çalan 2 kişi güvenlik kamerasında görüntülendi
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Aksaray'da 18 Ekim saat 04.00'te park halindeki TIR'ın brandasını kaldıran 2 kişi, 50'şer kiloluk 30 çuval şekeri motosikletlere yükleyip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibinin başvurusu üzerine polis şüphelilerin kimliği için çalışma başlattı.

AKSARAY'da 2 kişi park halindeki TIR'ın doresinden 30 çuval şekeri motosikletlere yükleyip çaldı. O anlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,18 Ekim günü saat 04.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'ın yanına gelen 2 kişi, dorsenin brandasını kaldırıp, 50'şer kiloluk 30 şeker çuvalını çalıp, motosikletlere yükleyerek kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi, sabah çuvalların eksik olduğunu fark edince polise başvurdu.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaAksarayGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da TIR'dan 30 çuval şeker çalan 2 kişi güvenlik kamerasında görüntülendi - Son Dakika
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