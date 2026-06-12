Aksaray'da TIR Patlaması: Bir Yaralı

AKSARAY'da Ahmet Ağız (19), TIR'ın yakıt deposunu tamir ederken meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Ahmet Yağız, TIR'ın yakıt deposunu tamir etmek için makineyle kesme işlemi yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Yağız yaralandı. Çalışanların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yağız, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA