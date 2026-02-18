Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

18.02.2026 12:51
Aksaray'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, inceleme devam ediyor.

AKSARAY'da otomobille, kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Eskil ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Rıfat Dağlı (65) yönetimindeki 68 HU 130 plakalı otomobil, karşı yönden gelip bir iş yerinin önüne dönüş yapan Özkan Coşkun'un(45) kullandığı 42 BCB 664 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ramazan Dağlı yaralandı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Dağlı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

