Aksaray\'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Hannan K. (29) idaresindeki 33 D 3956 plakalı otomobil, Aksaray- Güzelyurt kara yolu Selime Beldesi Kavşağı'nda, İlhan K. yönetimindeki 16 ABS 353 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobillerdeki Mihriban Sultan K. (27), Muhammet Siraç K. (1), Pelin Ö. ve Ramazan A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Siraç K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.