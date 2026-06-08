Aksaray'da Yıl Sonu Sergisi

Aksaray'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki serginin açılışında Vali Murat Duru, kursiyerlerin büyük bir bölümünün kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Yüzde 90 oranında kadın kursiyerimizin bu eğitim faaliyetlerine katılım sağlaması bizleri ayrıca memnun ediyor. Aksaray'a ilk geldiğimiz günlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve halk eğitimi camiamızla yaptığımız değerlendirmelerde önemli bir hedef ortaya koymuştuk. Aksaray merkezde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde vatandaşlarımızdan talep geldiği sürece her türlü kursu açacak ve destekleyecektik. Bugün geldiğimiz noktada yüzlerce, hatta binlerce kursun açıldığını ve çok sayıda vatandaşımızın bu kurslardan faydalandığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol mensupları stantları ziyaret etti.

Vali Duru, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünleri ve çalışmaları inceledi.