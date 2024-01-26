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Aksaray'daki köy okullarında tadilat çalışmaları yapılıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki köy okullarında zemin, çatı ve fayans işleri için çalışma yürütülüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, köy okullarının tadilattan geçirildiğini ve eksikliklerin giderildiğini belirtti. Kadrolu işçilerden oluşan bir ekip, ücretsiz olarak okulların tamirat ve tadilat işlerini yapıyor.

Aksaray\'daki köy okullarında tadilat çalışmaları yapılıyor
26.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:12
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki köy okullarında ıslak zemin, çatı ve fayans işleri için çalışma yürütülüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, köy okullarının zemininin, çatısının, bahçe düzeninin ve tuvaletlerinin tadilattan geçirildiğini söyledi.

Kadrolu işçilerden oluşturulan 5 kişilik ekibin çalıştığını belirten Kılıçer, "Üç yıl önce başladığımız çalışmamızla şu ana kadar 15 köy okulunda eksiklikler giderildi. Gönüllülük esasıyla çalışan ustalarımız ücret talep etmiyor." dedi.

İşçilerden Ünal Ermiş ise okulların tamirat ve tadilat işlerini yaparak güzelleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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