Aksaray\'ın Eskil İlçesinde Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
N.B. (69) idaresindeki 68 ES 568 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda H.B. (26) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
