Akşehir Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akşehir Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Akşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Aşure etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Cuma namazı sonrası Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'nin bahçesinde yapılan etkinliğe, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, gelecek yılın bereketli ve bolluk içinde geçmesi için toplu dua edildi. Bahçede kurulan kazanlardan dağıtılan 2 bin kişilik aşure ise kısa sürede tükendi.

19.07.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Cuma namazı sonrası Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen ikrama, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure ikramı öncesi, sonrası gelecek yılın bereket ve bolluk içinde geçmesi için topluca dua edildi.

Bahçede 2 ayrı noktada kurulan kazanlardan dağıtılan 2 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Kaynak: AA

Ahmet Nuri Köksal, Akşehir, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
14:59 Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı Giriş ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı! Giriş ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:22:58. #1.13#
SON DAKİKA: Akşehir Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement